«Мир должен знать правду». Крымские власти обратятся в ООН из-за «водной блокады» со стороны Украины

Власти Крыма намерены подготовить официальное обращение в ООН из-за «водной блокады», устроенной Украиной. Об этом со ссылкой на постпреда республики при президенте РФ, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова 18 марта сообщает РИА Новости.



«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — заявил Мурадов.



При этом, по его словам, Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. «Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», — подчеркнул вице-премьер республики, пояснив, что это планируется сделать за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.

