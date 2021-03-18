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«Мир должен знать правду». Крымские власти обратятся в ООН из-за «водной блокады» со стороны Украины

Власти Крыма намерены подготовить официальное обращение в ООН из-за «водной блокады», устроенной Украиной. Об этом со ссылкой на постпреда республики при президенте РФ, вице-премьера регионального правительства Георгия Мурадова 18 марта сообщает РИА Новости.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — заявил Мурадов.

При этом, по его словам, Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала. «Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», — подчеркнул вице-премьер республики, пояснив, что это планируется сделать за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.

Решить проблемы с водоснабжением в Крыму местные власти планируют к лету — чтобы позволить туристам беспрепятственно отдыхать в регионе, подчеркнул Георгий Мурадов.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В правительстве РФ заявили, что направят более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.

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Комментарии (73)

Danik
Страдает обычный народ! Так решите и скорее! Уже какой год эта болтовня! А люди и хозяйства без воды!
isaon
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в Спортлото!
Агроном аэродрома
Уже семь лет мучает один маленький, но каверзный вопрос: если провести рехверендум на отдельно-взятом дачном участке и перестать плОтить нолог со всеми сопутствующими услугами жэкэха - насколько быстро вентиль подачи воды с Большой Земли перекроют и что в связи с этим можно сделать. Теперя знаю ответ - надо в оон писать. :))
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