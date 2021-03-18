Россиянки продолжают победное шествие на теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2021

Российские теннисистки выиграли все матчи, в которых участвовали 17 марта на женском теннисном турнире Petersburg Ladies Trophy 2021. Самой приятной для петербургской публики стала победа Светланы Кузнецовой (Россия, № 39) над Синь Ю Ван (Китай, № 159) со счетом 6:1, 7:5.



«В паре моментов я немного скованно сыграла, а соперница, наверное, поверила в себя, — заявила после матча Светлана Кузнецова. — В теннисном матче нужно совсем мало, чтобы изменить ход событий, — очень элементарные, тонкие вещи. Пара моментов — и меняется всё кардинально».

