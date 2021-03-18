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Россиянки продолжают победное шествие на теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2021

Российские теннисистки выиграли все матчи, в которых участвовали 17 марта на женском теннисном турнире Petersburg Ladies Trophy 2021. Самой приятной для петербургской публики стала победа Светланы Кузнецовой (Россия, № 39) над Синь Ю Ван (Китай, № 159) со счетом 6:1, 7:5.

«В паре моментов я немного скованно сыграла, а соперница, наверное, поверила в себя, — заявила после матча Светлана Кузнецова. — В теннисном матче нужно совсем мало, чтобы изменить ход событий, — очень элементарные, тонкие вещи. Пара моментов — и меняется всё кардинально».

Самой запоминающейся стала встреча Анастасии Гасановой (Россия, № 241) и Катарины Завацкой (Украина, № 125), которая завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:7, 7:5. Этот матч побил рекорд турнира по продолжительности: спортсменки провели на корте 3 часа 4 минуты.

«Я всегда играю долго, у меня были матчи и по четыре часа, но сегодня, правда, была тяжёлая встреча. Я сказала самой себе (при счете 6:5 в третьем сете): "Сейчас или никогда", и это помогло мне подать на матч», — сказала Гасанова после игры.

Другие результаты дня:

Одиночный разряд

Вера Звонарева (Россия, № 145) — Фиона Ферро (Франция, № 43) 6:7, 7:5, 7:6;

Екатерина Александрова (Россия, № 34) — Тереза Мартинцова (Чехия, № 107) 6:3, 6:4;

Парный разряд

Лидия Морозова (Белоруссия, № 95)/Александра Соснович (Белоруссия, № 97) — Дарья Мишина (Россия, № 403)/Екатерина Шалимова (Россия, № 691) 6:3, 6:2;

Кейтлин Кристиан (США)/Сабрина Сантмария (США) — Екатерина Горгодзе (Грузия, № 232)/Камила Рахимова (Россия, № 150) 4:6, 7:5, 10:7;

Оксана Калашникова (Грузия, № 1357)/Алла Кудрявцева (Россия) — Лаура Иоана Пар (Румыния, № 200)/Юлия Вахачик (Германия, № 833) 6:2, 6:4;

Моника Никулеску (Румыния, № 147)/Лесли Керкхове (Нидерланды, № 180) — Макото Ниномия (Япония, № 899)/Рената Ворачова (Чехия, № 68) 6:3, 6:4;

Елена Веснина (Россия, № 759)/Вера Звонарева (Россия, № 145) — Чагла Бююкакчай (Турция, № 181)/Магдалена Фрех (Польша, № 161).

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2021 проходит с 13 по 21 марта. Призовой фонд — 565,5 тыс. долларов. В 2019 и 2020 годах победительницей соревнований становилась голландка Кики Бертенс. В этот раз Бертенс отказалась от поездки в Петербург.

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Комментарии (1)

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Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Мой номер кaрты: 5342 510 один 4904 399 вoсемь

Заранее большое человеческое спaсибо........
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