Американская компания представила велосипедное колесо, спроектированное по технологиям, которые используются для создания планетоходов NASA. Официальный релиз опубликован на её сайте 17 марта.



Как говорится в сообщении, колесо представляет собой сетку из нитинола — сплава с эффектом памяти и сверхупругостью. Благодаря этому оно сопротивляется деформациям, мгновенно возвращаясь к своей форме при наезде на препятствие, а также не боится разрывов и проколов.



«Эластичный, как резина, но прочный, как титан», — отмечают разработчики. По их словам, среди других его преимуществ — долговечность и сцепление с дорогой при любых погодных условиях.