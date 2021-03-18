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Колёса планетоходов NASA адаптировали для велосипедов. У них есть память и их нельзя проколоть

Американская компания представила велосипедное колесо, спроектированное по технологиям, которые используются для создания планетоходов NASA. Официальный релиз опубликован на её сайте 17 марта.

Как говорится в сообщении, колесо представляет собой сетку из нитинола — сплава с эффектом памяти и сверхупругостью. Благодаря этому оно сопротивляется деформациям, мгновенно возвращаясь к своей форме при наезде на препятствие, а также не боится разрывов и проколов.

«Эластичный, как резина, но прочный, как титан», — отмечают разработчики. По их словам, среди других его преимуществ — долговечность и сцепление с дорогой при любых погодных условиях.

Конструкция удачно проявила себя на испытаниях, поэтому The SMART Tire Company решила лицензировать её через программу трансфера технологий NASA и использовать в велосипедах. Стоимость пока неизвестна, но ожидается, что продажи начнутся в 2021 году.

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Комментарии (2)

265095193
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