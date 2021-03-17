Огонь охватил легковую машину во Фрунзенском районе Петербурга вечером 17 марта. Подробности происшествия приводит городское управление МЧС.



По предварительной информации, сообщение о пожаре у дома 2 корпус 1 на проспекте Славы поступило в 19:45. Возгорание удалось ликвидировать в 20:50.



«В автомобиле марки Renault сгорели сгораемые части, от температурного воздействия у припаркованных рядом автомобилей оплавились фары и бампер», — говорится в сообщении.



В МЧС добавили, что тушением огня занимались десять человек личного состава с привлечением двух пожарных машин. Сведения о пострадавших не поступали.