Огонь охватил легковую машину во Фрунзенском районе Петербурга вечером 17 марта. Подробности происшествия приводит городское управление МЧС.
По предварительной информации, сообщение о пожаре у дома 2 корпус 1 на проспекте Славы поступило в 19:45. Возгорание удалось ликвидировать в 20:50.
«В автомобиле марки Renault сгорели сгораемые части, от температурного воздействия у припаркованных рядом автомобилей оплавились фары и бампер», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что тушением огня занимались десять человек личного состава с привлечением двух пожарных машин. Сведения о пострадавших не поступали.
Судя по информации, опубликованной очевидцами в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», полыхало во дворе жилого дома. Свидетели происшествия также разместили в группе видео с места события. Правда, на записи видно лишь огненное пятно в темноте, вокруг которого еле различимы припаркованные автомобили.