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Огонь охватил «Рено» на юге Петербурга. Во время пожара оплавились его соседи по парковке

Огонь охватил легковую машину во Фрунзенском районе Петербурга вечером 17 марта. Подробности происшествия приводит городское управление МЧС.

По предварительной информации, сообщение о пожаре у дома 2 корпус 1 на проспекте Славы поступило в 19:45. Возгорание удалось ликвидировать в 20:50.

«В автомобиле марки Renault сгорели сгораемые части, от температурного воздействия у припаркованных рядом автомобилей оплавились фары и бампер», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что тушением огня занимались десять человек личного состава с привлечением двух пожарных машин. Сведения о пострадавших не поступали.

Судя по информации, опубликованной очевидцами в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», полыхало во дворе жилого дома. Свидетели происшествия также разместили в группе видео с места события. Правда, на записи видно лишь огненное пятно в темноте, вокруг которого еле различимы припаркованные автомобили.

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