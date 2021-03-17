Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 23-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Встреча прошла 17 марта в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.
ЦСКА забил первым после точного удара головой Саломона Рондона (28 минута). «Зенит» ответил на это голами Артема Дзюбы (33 минута) и Вендела (50, 77).
ДУБЛЬ ВЕНДЕЛА! #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/BGpQiNS0mR— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 17, 2021
В конце матча пенальти в ворота сине-бело-голубых реализовал Никола Влашич.
Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, набрав 48 очков. Следующий матч петербуржцы проведут дома 5 апреля против «Химок».