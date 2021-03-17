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«Зенит» победил ЦСКА в Москве. Вендел забил два мяча

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 23-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Встреча прошла 17 марта в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

ЦСКА забил первым после точного удара головой Саломона Рондона (28 минута). «Зенит» ответил на это голами Артема Дзюбы (33 минута) и Вендела (50, 77).

В конце матча пенальти в ворота сине-бело-голубых реализовал Никола Влашич.

Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, набрав 48 очков. Следующий матч петербуржцы проведут дома 5 апреля против «Химок».

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