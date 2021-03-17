Дочка «Газпрома» оставила без тепла и горячей воды около 400 человек под Петербургом

Жители многоквартирного дома в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти остались без тепла и горячей воды из-за долгов управляющей компании. Об этом 17 марта пишет 47news.
По данным издания, сегодня около четырех вечера сотрудники компании «Газпром газораспределение ЛО» перекрыли подачу газа в дом № 10 в Школьном переулке в Токсово. В доме около 130 квартир, причем нет центрального отопления. В результате около 400 человек остались без горячей воды и тепла.
Глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин сообщил изданию, что для властей такое отключение стало неожиданностью. «Как объясняют в «Газпроме», газ отключен за долги управляющей компании, при этом называется смешная сумма в 420 тысяч рублей. Говорят, что в известность ставили коммунальщиков. Но то, что устроили такую акцию в отопительный сезон, для нас оказалось новостью», — заявил он 47news.
Управляющая компания ООО «Монтаж Оборудование Плюс» зарегистрирована на Светлановском проспекте в Петербурге в сентябре 2001 года, ее телефон не отвечает. По словам Кузьмина, жители уже выбрали новую управляющую компанию. Он уточнил, что газ должны вернуть в квартиры уже сегодня, а в течение недели пообещал «урегулировать вопросы с подключениями». В пресс-службе «Газпром газораспределение ЛО» заявили, что прокомментируют ситуацию позже