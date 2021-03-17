Дочка «Газпрома» оставила без тепла и горячей воды около 400 человек под Петербургом

Жители многоквартирного дома в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти остались без тепла и горячей воды из-за долгов управляющей компании. Об этом 17 марта пишет 47news.



По данным издания, сегодня около четырех вечера сотрудники компании «Газпром газораспределение ЛО» перекрыли подачу газа в дом № 10 в Школьном переулке в Токсово. В доме около 130 квартир, причем нет центрального отопления. В результате около 400 человек остались без горячей воды и тепла.



Глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин сообщил изданию, что для властей такое отключение стало неожиданностью. «Как объясняют в «Газпроме», газ отключен за долги управляющей компании, при этом называется смешная сумма в 420 тысяч рублей. Говорят, что в известность ставили коммунальщиков. Но то, что устроили такую акцию в отопительный сезон, для нас оказалось новостью», — заявил он 47news.

