Власти Петербурга начали расселять пансионаты «Опеки». 20 пенсионеров из 300 обрели новый дом

Власти Петербурга начали расселение постояльцев сети частных пансионатов «Опека», руководство которого решило завершить сотрудничество с городом. Об этом сообщили в комитете по социальной политике 17 марта.
«Из более 300 человек, получающих социальные услуги в стационарной форме, о решении переехать в другое учреждение заявили 231 человек. В настоящее время 21 получатель социальных услуг переехал в новый стационар и находится на карантинном отделении, по 80 заявителям выданы приглашения в конкретные учреждения, а еще по 125 пожилым людям идет процесс выбора по размещению из представленных вариантов», — рассказали в Смольном.
Ранее в правительстве города сообщили, что в подведомственных комитету стационарах свободны 365 мест. Также компания «Опека» предоставляла 318 петербуржцам социальные услуги на дому, комитет ищет замену. Подобные услуги предоставляют 6 негосударственных организаций.
Сеть пансионатов «Опека» отказалась сотрудничать с властями Петербурга после того, как организация недополучила 100 млн рублей субсидий. Также Смольный изменил порядок финансирования поставщиков социальных услуг из городского реестра, бизнесу схема показалась непрозрачной. Деньги приходили с опозданием в несколько месяцев. Теперь более 300 пожилых людей должны покинуть пансионаты «Опеки» в Петербурге, ещё 300 не смогут получить услуги от частной организации на дому.