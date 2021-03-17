Власти Петербурга начали расселять пансионаты «Опеки». 20 пенсионеров из 300 обрели новый дом

Власти Петербурга начали расселение постояльцев сети частных пансионатов «Опека», руководство которого решило завершить сотрудничество с городом. Об этом сообщили в комитете по социальной политике 17 марта.



«Из более 300 человек, получающих социальные услуги в стационарной форме, о решении переехать в другое учреждение заявили 231 человек. В настоящее время 21 получатель социальных услуг переехал в новый стационар и находится на карантинном отделении, по 80 заявителям выданы приглашения в конкретные учреждения, а еще по 125 пожилым людям идет процесс выбора по размещению из представленных вариантов», — рассказали в Смольном.

