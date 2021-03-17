Суд в Петербурге признал законным увольнение врача, «застрявшей» в Турции. Рейса не было

Колпинский районный суд рассмотрел иск врача-диагноста Светланы Коршун, которая хотела восстановиться на работе. Руководство больницы уволило её за прогул в период пандемии, она же настаивала, что не смогла вовремя приступить к трудовым обязанностям по объективной причине — её рейс из Турции в Петербург якобы отменили из-за эпидемиологической обстановки.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе судебного заседания было установлено, что некоторые предоставленные женщиной доказательства были сфальсифицированы. Например, справка об отмене рейса, «которого не было в принципе». Подделкой документов уже заинтересовались следователи, однако и это ещё не всё.



«Как выяснил суд, истец, улетая в отпуск, билетов на обратную дорогу вообще не приобрела. Суд указал, что возвращение в РФ в период пандемии необходимо было предусмотреть заранее», — добавили в пресс-службе.



Как ранее писала «Фонтанка», Коршун трудилась в детской городской больнице № 22 в Колпино с апреля 2017 года, а в оплачиваемый отпуск отправилась осенью 2020. Обратный рейс был запланирован на 11 октября, но его якобы отменили из-за второй волны COVID-19.



Дорога домой и получение результатов теста на коронавирус заняли больше недели. В итоге вернуться к работе она смогла лишь 23 октября. На этот период сотрудница учреждения брала отпуск за свой счёт. Приказ об увольнении ей вручили 6 ноября, причина — прогул. В суде она требовала восстановления и пятьдесят тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

