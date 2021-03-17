Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отказаться от отдыха за рубежом в ближайшие пару месяцев.
«Планируя свои праздничные дни, майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки [отказаться от отдыха за рубежом и] провести их внутри страны», — заявила она в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Попова - о ситуации с коронавирусом в ближайшие месяцы: Планируя свои праздничные дни - майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны. Чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны. pic.twitter.com/ALrkb7ndUE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 17, 2021
Она отметила, что распространённость так называемого британского варианта коронавируса сейчас уже «очень широкая». При этом в России тяжело больных со «британским» или «южноафриканским» штаммами нет. Первый в Россию, по словам главного санврача РФ, завозят из ОАЭ и Европы, второй — с Занзибара.
Попова отметила, что эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но «остается напряженной».