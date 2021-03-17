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Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам воздержаться от отдыха за рубежом на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам отказаться от отдыха за рубежом в ближайшие пару месяцев.

«Планируя свои праздничные дни, майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки [отказаться от отдыха за рубежом и] провести их внутри страны», — заявила она в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что распространённость так называемого британского варианта коронавируса сейчас уже «очень широкая». При этом в России тяжело больных со «британским» или «южноафриканским» штаммами нет. Первый в Россию, по словам главного санврача РФ, завозят из ОАЭ и Европы, второй — с Занзибара.

Попова отметила, что эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но «остается напряженной».

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Комментарии (10)

rastaman
Россия один из лидеров по проценту избыточной смертности. Так что опаснее здесь, чем за рубежом.
Oleg_I
Абсолютно согласен. Первомай надо встречать на Невском, потом в автозаке. 9 мая - в изоляторе. Вот это по-питерски.
SERGEY111
А советы она давала на дачке Задовой в Вильфранше настоятельно советуя российским холопам ни некуда за бугор выезжать - очень патриотично .
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