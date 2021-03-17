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Артемий Лебедев резко раскритиковал Clubhouse: «Никому не нужное мертворожденное...»

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем очередном посте 17 марта выступил с резкой критикой набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

В присущей Лебедеву легкой манере он сравнил новый аудиоформат общения в Clubhouse c продуктом жизнедеятельности, посыпанным сахарной пудрой. Полностью цитировать высказывания популярного блогера в средствах массовой информации нельзя из-за особенностей лексики, однако общий смысл состоит в том, что дизайнера не устраивают качество звука и малое число вовлеченных в беседы людей.

«Это просто плохой продукт. Зачем мне [плохого] качества звук с ведущими из соседнего подъезда? Зачем мне открывать комнату, куда придет 315 человек, когда ради меньше ста тысяч я вообще не вижу смысла [...] от дивана отрывать?» — описывает Артемий Лебедев свои ощущения от регистрации в соцсети и походов в несколько комнат. И резюмирует: «Это полное абсолютно никому не нужное мертворожденное [...]. Очень модное, согласно настойчивым подсказкам передовой прессы».

Clubhouse — закрытая социальная сеть по обмену голосовыми сообщениями, запущенная в марте 2020 года создателями Alpha Exploration Полом Дэвисоном и Роэном Сетом. Пока Clubhouse доступен только на iOS, а попасть в соцсеть можно по приглашению от кого-то из ее пользователей. Всплеск популярности Clubhouse начался после того, как в нее вступили основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и создатель Facebook Марк Цукерберг.

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Комментарии (3)

Policeman
Тёма-уже никто.
260657101
Популярный блогер? Лебедев никому ненужный уже мертвый медийный продукт и если бы не контракты от мэрии Москвы убогий дизайнер. Держится на инфо плаву, за счет либоздюдства власти и как следствие критики за это. Если бы не ролик за поправки за который осудили Навального, про Лебедева уже все забыли.
DimDimych
Значит хорошие сапоги, надо брать (с)
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