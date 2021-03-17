Артемий Лебедев резко раскритиковал Clubhouse: «Никому не нужное мертворожденное...»

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем очередном посте 17 марта выступил с резкой критикой набирающей популярность социальной сети Clubhouse.
В присущей Лебедеву легкой манере он сравнил новый аудиоформат общения в Clubhouse c продуктом жизнедеятельности, посыпанным сахарной пудрой. Полностью цитировать высказывания популярного блогера в средствах массовой информации нельзя из-за особенностей лексики, однако общий смысл состоит в том, что дизайнера не устраивают качество звука и малое число вовлеченных в беседы людей.
«Это просто плохой продукт. Зачем мне [плохого] качества звук с ведущими из соседнего подъезда? Зачем мне открывать комнату, куда придет 315 человек, когда ради меньше ста тысяч я вообще не вижу смысла [...] от дивана отрывать?» — описывает Артемий Лебедев свои ощущения от регистрации в соцсети и походов в несколько комнат. И резюмирует: «Это полное абсолютно никому не нужное мертворожденное [...]. Очень модное, согласно настойчивым подсказкам передовой прессы».