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Смольный намерен ввести пропуска для проезда автомобилистов на Крестовский во время Евро-2020

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект распоряжения, который утверждает регламент выдачи пропусков владельцам машин, живущих и работающих на Крестовском острове во время Евро-2020. Документ 17 марта опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

В пояснительной записке к проекту комитет ссылается на комплексный план мероприятий по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу, который губернатор Александр Беглов утвердил прошлым летом. Согласно ему, в период проведения матчей Евро-2020 на 33 автомобильных дорогах регионального значения на Крестовском острове вводится временное ограничение движения автотранспорта.

В проекте регламента говорится, что получить пропуск можно будет собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений, расположенных на Крестовском. Подать заявку также могут зарегистрированные в этом районе горожане; те, кто работает там по трудовым договорам; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на Крестовском хозяйственную деятельность.

Предполагается, что пропуски будут действовать с 12 июня по 2 июля включительно. Подать заявку можно будет через МФЦ, срок выдачи документа — 10 дней с момента обращения.

О том, что известно о чемпионате Евро-2020 к марту и состоится ли турнир в Петербурге вообще, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Parallax
Кто-то ещё верит, что оно в этом году состоится?
Vahmistroff
Держитесь, горожане, ненужные этому городу! Будем надеяться, что это последнее мероприятие с названием "Евро..." в этой стране!
265039705
А в 31 больницу, расположенную там, можно будет проехать?
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