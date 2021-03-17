Смольный намерен ввести пропуска для проезда автомобилистов на Крестовский во время Евро-2020

В пояснительной записке к проекту комитет ссылается на комплексный план мероприятий по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу, который губернатор Александр Беглов утвердил прошлым летом. Согласно ему, в период проведения матчей Евро-2020 на 33 автомобильных дорогах регионального значения на Крестовском острове вводится временное ограничение движения автотранспорта.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект распоряжения, который утверждает регламент выдачи пропусков владельцам машин, живущих и работающих на Крестовском острове во время Евро-2020. Документ 17 марта опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

В проекте регламента говорится, что получить пропуск можно будет собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений, расположенных на Крестовском. Подать заявку также могут зарегистрированные в этом районе горожане; те, кто работает там по трудовым договорам; юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на Крестовском хозяйственную деятельность.

Предполагается, что пропуски будут действовать с 12 июня по 2 июля включительно. Подать заявку можно будет через МФЦ, срок выдачи документа — 10 дней с момента обращения.

О том, что известно о чемпионате Евро-2020 к марту и состоится ли турнир в Петербурге вообще, читайте в материале «Фонтанки».