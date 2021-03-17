Венгерская компания Aviation Engineering Zrt займется модернизацией и производством российских легких самолетов Ил-103. Соглашение об этом подписали управляющий директор ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (часть ОАК) Сергей Ярковой и генеральный директор Aviation Engineering Zrt Ласло Борос.

Стороны договорились о совместной работе по разработке и производству улучшенного варианта легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственном предприятии Aviation Engineering, расположенном в венгерском городе Печ.