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ОАК разрешила Венгрии производить российские легкие самолеты Ил-103

Венгерская компания Aviation Engineering Zrt займется модернизацией и производством российских легких самолетов Ил-103. Соглашение об этом подписали управляющий директор ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (часть ОАК) Сергей Ярковой и генеральный директор Aviation Engineering Zrt Ласло Борос.

Стороны договорились о совместной работе по разработке и производству улучшенного варианта легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственном предприятии Aviation Engineering, расположенном в венгерском городе Печ.

«Новый Ил-103 будет модернизированной версией ранее эксплуатируемого четырехместного пассажирского самолета с одним поршневым двигателем. Он сочетает в себе эффективные аэродинамические характеристики, удобную просторную кабину, надежный двигатель и современную авионику. Самолет может эксплуатироваться в любых климатических условиях, в том числе на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах. Он имеет возможность хранения без ангаров», — говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

Фото: пресс-служба ОАК
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В рамках контракта планируется перевести всю существующую конструкторскую документацию в цифровой формат и модернизировать самолет, чтобы сделать его пригодным для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. Существующие сертификаты типа претерпят серьезные изменения по результатам наземных и летных испытаний модернизированной версии Ил-103. Модернизированный Ил-103 станет универсальной платформой, на которой будут строиться различные варианты самолетов, которые могут быть изготовлены по желанию заказчика, в том числе учебно-тренировочный самолет, самолет для частного использования и туризма, перевозки нуждающихся в скорой медицинской помощи, перевозка пассажиров и мелких грузов в труднодоступные районы, экологический мониторинг, патрулирование, сельское хозяйство.

«Проект модернизации самолета Ил-103 в сотрудничестве с венгерскими партнерами станет примером экспорта российских авиастроительных технологий в европейскую страну. Это позволяет участникам проекта приобретать новые компетенции и выходить на новые рынки с улучшенными самолетами», — надеются в ОАК.

Фото: пресс-служба ОАК

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