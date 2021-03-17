Венгерская компания Aviation Engineering Zrt займется модернизацией и производством российских легких самолетов Ил-103. Соглашение об этом подписали управляющий директор ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (часть ОАК) Сергей Ярковой и генеральный директор Aviation Engineering Zrt Ласло Борос.
Стороны договорились о совместной работе по разработке и производству улучшенного варианта легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственном предприятии Aviation Engineering, расположенном в венгерском городе Печ.
«Новый Ил-103 будет модернизированной версией ранее эксплуатируемого четырехместного пассажирского самолета с одним поршневым двигателем. Он сочетает в себе эффективные аэродинамические характеристики, удобную просторную кабину, надежный двигатель и современную авионику. Самолет может эксплуатироваться в любых климатических условиях, в том числе на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах. Он имеет возможность хранения без ангаров», — говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.
В рамках контракта планируется перевести всю существующую конструкторскую документацию в цифровой формат и модернизировать самолет, чтобы сделать его пригодным для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. Существующие сертификаты типа претерпят серьезные изменения по результатам наземных и летных испытаний модернизированной версии Ил-103. Модернизированный Ил-103 станет универсальной платформой, на которой будут строиться различные варианты самолетов, которые могут быть изготовлены по желанию заказчика, в том числе учебно-тренировочный самолет, самолет для частного использования и туризма, перевозки нуждающихся в скорой медицинской помощи, перевозка пассажиров и мелких грузов в труднодоступные районы, экологический мониторинг, патрулирование, сельское хозяйство.
«Проект модернизации самолета Ил-103 в сотрудничестве с венгерскими партнерами станет примером экспорта российских авиастроительных технологий в европейскую страну. Это позволяет участникам проекта приобретать новые компетенции и выходить на новые рынки с улучшенными самолетами», — надеются в ОАК.