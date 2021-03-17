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СК добивается ареста двух вилл семьи Абызова в Италии

Следственный комитет России добивается ареста имущества бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова в Италии. Общая стоимость двух вилл оценивается в 2 млрд долларов, сообщила СК 17 марта.

«Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла «Иль Тезоро». Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья», — следует из сообщения.

До покупки подконтрольной Абызову фирмой там был отель премиум-класса. Обслуживание его и сельхозугодий предполагает наличие наемного персонала, отмечают в СК и резюмируют: фактически похищенные средства были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику Италии. Вторая вилла была записана на сына экс-министра.

Информацию о недвижимости, фактически принадлежащей Абызову, предоставили по запросу СК власти Италии. Теперь российский надзорный орган просит своих итальянских коллег наложить арест на имущество после того, как российский суд одобрил эту ограничительную меру. Запрос отправлен в компетентные органы.

По данным РИА Новости, на вилле «Иль Тезоро», по документам, выращивают виноград и оливковые деревья, в ней трудятся 14 человек. Во всех документах главой и юридическим представителем Villa il Tesoro societa Agricola назван некий Геннадий Макаров, гражданин Эстонии 1975 года рождения, постоянно проживающий в Италии.

По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов находится в СИЗО с 2019 года. Ему вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Ранее Следственный комитет России обнаружил у Абызова банковские счета на крупные суммы. Они открыты в разной валюте в ПАО «Совкомбанк» компаниями «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».

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Комментарии (1)

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