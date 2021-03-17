Крупнейшая страховая компания Италии собирается купить одного из лидеров страхового рынка России за 2 млрд евро

Крупнейшая страховая компания Италии Assicurazioni Generali рассматривает возможность приобрести одну из российских страховых компаний за 2 млрд евро. Наиболее вероятно, что это будет «РЕСО-Гарантия», пишет 17 марта газета Il Sole 24 Ore.

Среди возможных для Generali вариантов издание упоминает «ВТБ Страхование» и «Росгосстрах». Первая компания на 100% принадлежит страховщику «СОГАЗ», вторая — контролируется банком «Открытие».

Наиболее вероятным кандидатом для итальянцев газета называет компанию «РЕСО-Гарантия» братьев Сергея и Николая Саркисовых. 36,7% акций страховщика уже принадлежит французской страховой компании AXA.