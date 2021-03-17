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Крупнейшая страховая компания Италии собирается купить одного из лидеров страхового рынка России за 2 млрд евро

Крупнейшая страховая компания Италии Assicurazioni Generali рассматривает возможность приобрести одну из российских страховых компаний за 2 млрд евро. Наиболее вероятно, что это будет «РЕСО-Гарантия», пишет 17 марта газета Il Sole 24 Ore.

Среди возможных для Generali вариантов издание упоминает «ВТБ Страхование» и «Росгосстрах». Первая компания на 100% принадлежит страховщику «СОГАЗ», вторая — контролируется банком «Открытие».

Наиболее вероятным кандидатом для итальянцев газета называет компанию «РЕСО-Гарантия» братьев Сергея и Николая Саркисовых. 36,7% акций страховщика уже принадлежит французской страховой компании AXA.

«Фонтанка» отправила запрос в «РЕСО-Гарантия».

В 2018 году Generali открыла в России представительство «Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс». С апреля 2020 года ему принадлежит 38,45% акций страховщика «Ингосстрах».

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Комментарии (7)

Мужской Взгляд
Суды - дело платное и выгодное, не хватает судей - наймите ещё. Споры надо разбирать, грамотно и своевременно. Что касается страховых, так у них в уставах написано - извлечение прибыли, а это значит, что у страховщиков и страхователей разные интересы, и не просто разные, а прямо противоположные.
AlBerkut
Вспоминается относительно давние прошлое, с приходом Цюриха.
Наивные чукотские юноши думали, что 'вот сейчас придут цивилизованные европейцы, и заживём, страховые платить начнут вовремя и полностью'...
А как пришёл он, так и стал работать как и все остальные СК😂
Только в последнее время страховые на место поставили, и то с пинка судейских, которых запарило рассматривать огромную кучу страховых споров...
Помню времена, когда только на один Приморский ФРС приходилось более 12.000 страховых споров в год...
По-русски... 12 тысяч исков к страховым компаниям только в одном суде в год, только в одном районе С-Пб. Да, на их территории филиалы и РГС, и Ресо, и был Оранты...
Да, в эту категорию и регрессные/суброгационные иски попадали, но их число незначительно, в общей массе недоплат и тупых отказов было....
260551481
Это Навальный?!
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