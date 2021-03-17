Генерал Баранов обратился к петербургским депутатам за помощью — регулярно пьющих за рулем надо сажать

В Петербурге и Ленобласти живут 17 человек, которых больше двух раз судили по статье о повторном отказе от освидетельствования или о вождении в пьяном виде.



Замначальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов поделился цифрами с депутатами городского Законодательного собрания 17 марта. Он напомнил про статью 264.1 Уголовного кодекса, по которой реальное лишение свободы редкость. В Петербурге живут 10 человек, которых судили по этой статье больше двух раз. «То есть не проходит и полугода, чтобы они не управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это нонсенс».