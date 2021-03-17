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Генерал Баранов обратился к петербургским депутатам за помощью — регулярно пьющих за рулем надо сажать

В Петербурге и Ленобласти живут 17 человек, которых больше двух раз судили по статье о повторном отказе от освидетельствования или о вождении в пьяном виде.

Замначальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов поделился цифрами с депутатами городского Законодательного собрания 17 марта. Он напомнил про статью 264.1 Уголовного кодекса, по которой реальное лишение свободы редкость. В Петербурге живут 10 человек, которых судили по этой статье больше двух раз. «То есть не проходит и полугода, чтобы они не управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это нонсенс».

Баранов отметил, что без депутатов в этом вопросе не обойтись, и попросил поддержать инициативу МВД по ужесточению наказания за регулярное пьянство за рулем.

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Комментарии (4)

Nafanka
Как так "сажать"?! Вы же не хотите, как при социализЬме?! Али, и того хужеЕ, в 37-м?! Вы же не хотите, чтобы "все были одинаковыми"?! Надо поощрять разнообразие индивидуУмов, как никак демократия у нас... И да, не забудьте ещё на одно колено встать перед алкоголиками и принести свои извинения от имени всего прогрессивного демократического общества... иначе от ЕС и БайдОна опять прилетят санкции... )))
Peshekhod
Неча генералу как исполнительной власти встревать в дела власти законодательной. Извольте сполнять, господин мужественный генерал! А еще поведайте нам, какое количество ДТП имело место ВСЛЕДСТВИЕ нахождения его участника в состоянии опьянения? Или вследствие тех.неисправности т/с? Или сколько пешеходов наказано за выход на НПП при наличии опасности?
alexadmin
А вдруг он так без личного состава окажется?
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