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В Петербурге чиновников обязали рассказывать горожанам о новых стройках

В Петербурге чиновники будут обязаны публиковать информацию о регистрации градостроительного плана участка, чтобы для горожан стройка новых объектов не становилась неприятным сюрпризом. Соответствующий законопроект 17 марта прошел в парламенте третье чтение.

Документ ушел на подписание губернатору. Однако вступит в силу с отсрочкой — через 90 дней после официального опубликования, чтобы чиновники наладили систему обнародования информации.

Инициатива также подразумевает, что к градплану, который выдается в электронном виде, надо будет прикладывать результаты инженерных изысканий, если эти данные не носят гриф «с ограниченным доступом».

Ранее Заксобрание пыталось бороться со строительством жилого комплекса на углу Каменноостровского проспекта и набережной Карповки, который прозвали «домом-гробом».

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