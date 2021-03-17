В Петербурге чиновников обязали рассказывать горожанам о новых стройках

В Петербурге чиновники будут обязаны публиковать информацию о регистрации градостроительного плана участка, чтобы для горожан стройка новых объектов не становилась неприятным сюрпризом. Соответствующий законопроект 17 марта прошел в парламенте третье чтение.



Документ ушел на подписание губернатору. Однако вступит в силу с отсрочкой — через 90 дней после официального опубликования, чтобы чиновники наладили систему обнародования информации.

Инициатива также подразумевает, что к градплану, который выдается в электронном виде, надо будет прикладывать результаты инженерных изысканий, если эти данные не носят гриф «с ограниченным доступом».