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В Железногорске мать облила восьмилетнего сына горючим и подожгла во дворе дома

Жительница Курской области, разозлившись на своего восьмилетнего сына, подожгла ребенка во дворе дома. Мальчика спасти не смогли.

Подробности сообщает областной Следственный комитет 17 марта. По предварительной информации, около восьми часов вечера 15 марта у 31-летней жительницы Железногорска возникла ссора с ребенком. Разъяренная мать вывела мальчика во двор дома, облила горючим веществом и подожгла его. Спохватившись, она сбила пламя и вызвала скорую, однако было уже поздно. Ребенок получил ожоги третьей степени, с которыми его госпитализировали. Позже стало известно, что мальчик скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Мать задержана, решается вопрос об аресте. По данным областной прокуратуры, семья считалась неблагополучной и состояла на профилактическом учете.

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Комментарии (7)

german_5e4d02dc5a4f9
Ну, сейчас под выборы запрет абортов протащат и таких случаев станет в разы больше.

Ну, а здесь особый случай, глядишь и казнь отменят... и потихоньку, потихоньку в средневековье.

Одни будут жечь других, другие будут их гильотинировать, и в вперед к порогу озверелости, как первой половине 20 в.в., когда тоталитарные общества запретов охотно довели свою жизнь до войн и геноцидов с миллионами погибших.
265085197
Вот за такое нужно дать пожизненное и поставить к ней в камеру фотографию этого мальчика, чтобы она каждый день смотрела на нее и вспоминала что сделала. Это гораздо тяжелее чем смертная казнь.
263307431
Сейчас инспектор ОДН и участковый крайними будут.
Держитесь, ребята...
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