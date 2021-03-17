В Железногорске мать облила восьмилетнего сына горючим и подожгла во дворе дома

Жительница Курской области, разозлившись на своего восьмилетнего сына, подожгла ребенка во дворе дома. Мальчика спасти не смогли.
Подробности сообщает областной Следственный комитет 17 марта. По предварительной информации, около восьми часов вечера 15 марта у 31-летней жительницы Железногорска возникла ссора с ребенком. Разъяренная мать вывела мальчика во двор дома, облила горючим веществом и подожгла его. Спохватившись, она сбила пламя и вызвала скорую, однако было уже поздно. Ребенок получил ожоги третьей степени, с которыми его госпитализировали. Позже стало известно, что мальчик скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Мать задержана, решается вопрос об аресте. По данным областной прокуратуры, семья считалась неблагополучной и состояла на профилактическом учете.