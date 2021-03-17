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Кувырок «Лады» на скользком перекрёстке в Петербурге попал на камеру, от удара подпрыгнул грузовик

Ночное ДТП с «перевёртышем» в Приморском районе Петербурга засняла камера видеонаблюдения. По словам очевидцев, на дороге было так скользко, что водитель опрокинувшегося автомобиля поскользнулся и ушибся головой по пути в скорую.

Авария произошла на пересечении Яхтенной и Камышовой улиц около полуночи 17 марта. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как «Ладу» заносит со своей полосы на встречную, где она задевает грузовую «Газель» и боком переворачивается на крышу. Фургон от удара аж подбрасывает, и он наезжает на припаркованный легковой автомобиль. А кувыркающаяся «Лада» задевает ещё и движущуюся навстречу легковую машину.

По словам очевидца, на месте аварии был «нереальный гололёд». «Я проезжал мимо и помог молодому человеку выбраться из перевернутой LADA Granta, но водитель автомобиля поскользнулся и ушибся головой, подходя к бригаде скорой помощи», — рассказал он в «ДТП и ЧП».

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Комментарии (5)

Gary
Ехал бы как все, краш-теста бы не было.
adamwest96
еу
Peshekhod
Акула пера! А мне кажется, что газель вовсе не "аж подскочил", а просто подскочил.
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