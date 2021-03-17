Ночное ДТП с «перевёртышем» в Приморском районе Петербурга засняла камера видеонаблюдения. По словам очевидцев, на дороге было так скользко, что водитель опрокинувшегося автомобиля поскользнулся и ушибся головой по пути в скорую.



Авария произошла на пересечении Яхтенной и Камышовой улиц около полуночи 17 марта. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как «Ладу» заносит со своей полосы на встречную, где она задевает грузовую «Газель» и боком переворачивается на крышу. Фургон от удара аж подбрасывает, и он наезжает на припаркованный легковой автомобиль. А кувыркающаяся «Лада» задевает ещё и движущуюся навстречу легковую машину.