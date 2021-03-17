В России зарегистрировали меньше девяти тысяч случаев коронавируса. В Петербурге ситуация стабильная

В России зарегистрировали меньше девяти тысяч новых случаев коронавируса, сообщает 17 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки случаи коронавируса обнаружили во всех регионах страны. Больше всего новых заболевших насчитали в Москве (1 201) и в Петербурге (927).

Петербургский оперативный штаб сообщил о 18 778 проверенных на COVID-19 за 24 часа. Общее число заболевших в городе выросло до 383 361.

С начала пандемии в России зафиксировали 4 418 436 инициированных COVID-19, из которых 4 024 975 выздоровели. Летальных исходов по стране насчитали 93 364, из которых 11 773 приходится на Петербург. За сутки число смертей от COVID-19 по стране выросло на 427, а в Петербурге — на 30.