FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
72.96р86.99р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В России зарегистрировали меньше девяти тысяч случаев коронавируса. В Петербурге ситуация стабильная

В России зарегистрировали меньше девяти тысяч новых случаев коронавируса, сообщает 17 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки случаи коронавируса обнаружили во всех регионах страны. Больше всего новых заболевших насчитали в Москве (1 201) и в Петербурге (927).

Петербургский оперативный штаб сообщил о 18 778 проверенных на COVID-19 за 24 часа. Общее число заболевших в городе выросло до 383 361.

С начала пандемии в России зафиксировали 4 418 436 инициированных COVID-19, из которых 4 024 975 выздоровели. Летальных исходов по стране насчитали 93 364, из которых 11 773 приходится на Петербург. За сутки число смертей от COVID-19 по стране выросло на 427, а в Петербурге — на 30.

В мире количество заболевших коронавирусом поднялось до 120,7 миллиона. Больше всего случаев в США — 29,5 миллиона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

footballer13
А что там с темпами вакцинации, где новости на эту тему?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний