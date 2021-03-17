Вор унёс из квартиры в Петербурге золото на 650 тысяч. Адреса ломбардов полиции подсказал девятиклассник

Домушник пробрался в квартиру в Приморском районе Петербурга и запустил руку в шкатулку с драгоценностями. Похищенное разошлось по ломбардам, объяснение полиции даёт школьник.



Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, накануне утром в полицию с заявлением о краже обратилась 46-летняя жительница Богатырского проспекта. Из квартиры она ушла в воскресенье вечером, возвращение вышло невесёлым — в доме успели похозяйничать воры.

Беглая инвентаризация показала, что неизвестным приглянулось исключительно содержимое шкатулки. В списке похищенного: десяток колец, несколько пар серёжек, колье, цепочка. Всё в золоте, с драгоценными камнями, несколько комплектов с бриллиантами. Ущерб хозяйка оценила в 650 тысяч рублей.