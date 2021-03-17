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Вор унёс из квартиры в Петербурге золото на 650 тысяч. Адреса ломбардов полиции подсказал девятиклассник

Домушник пробрался в квартиру в Приморском районе Петербурга и запустил руку в шкатулку с драгоценностями. Похищенное разошлось по ломбардам, объяснение полиции даёт школьник.

Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, накануне утром в полицию с заявлением о краже обратилась 46-летняя жительница Богатырского проспекта. Из квартиры она ушла в воскресенье вечером, возвращение вышло невесёлым — в доме успели похозяйничать воры.

Беглая инвентаризация показала, что неизвестным приглянулось исключительно содержимое шкатулки. В списке похищенного: десяток колец, несколько пар серёжек, колье, цепочка. Всё в золоте, с драгоценными камнями, несколько комплектов с бриллиантами. Ущерб хозяйка оценила в 650 тысяч рублей.

Поиски предполагаемого вора не затянулись. Тем же вечером в отдел полиции из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» доставили 16-летнего ученика девятого класса одной из школ Приморского района. Сам он живёт на Авиаконструкторов, в четырёх километрах от обворованной квартиры.

Отпираться школьник не стал. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, юноша рассказал, что сдал похищенное в скупку возле станции метро «Выборгская». «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несовершеннолетний был передан родителям», — уточнили в полицейском главке.

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Комментарии (1)

Serg_I
В какой же "элитной" школе так хорошо научили разбираться - что и как тащить из чужой квартиры?
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