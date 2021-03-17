На Камчатке после землетрясения зафиксировали несколько афтершоков

Афтершоки происходят после мощного землетрясения на Камчатке, магнитуда самого сильного из них 5,4, сообщили 17 марта РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки в 183 километрах от села Никольское. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.

"Происходят новые землетрясения, в том числе пять сильных, самое сильное из них магнитудой 5,4, его (жители) не ощущали", - сказал собеседник агентства.