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На Камчатке после землетрясения зафиксировали несколько афтершоков

Афтершоки происходят после мощного землетрясения на Камчатке, магнитуда самого сильного из них 5,4, сообщили 17 марта РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки в 183 километрах от села Никольское. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.

"Происходят новые землетрясения, в том числе пять сильных, самое сильное из них магнитудой 5,4, его (жители) не ощущали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также после землетрясения в 6,5 произошло несколько мелких афтершоков.

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