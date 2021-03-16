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Российская фристайлистка Таталина стала чемпионкой мира в дисциплине «биг-эйр»

Победой для российской фристайлистки Анастасии Таталиной завершилось соревнование в дисциплине «биг-эйр» на чемпионате мира, который проходит в американском Аспене.

20-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 184,50 балла. Серебро досталось другой представительнице России — Лане Прусаковой (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории. Российские фристайлистки впервые завоевали медаль мирового первенства в данной дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступали в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

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