Российская фристайлистка Таталина стала чемпионкой мира в дисциплине «биг-эйр»

Победой для российской фристайлистки Анастасии Таталиной завершилось соревнование в дисциплине «биг-эйр» на чемпионате мира, который проходит в американском Аспене.



20-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 184,50 балла. Серебро досталось другой представительнице России — Лане Прусаковой (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории. Российские фристайлистки впервые завоевали медаль мирового первенства в данной дисциплине.