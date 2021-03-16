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Разведка США заявила, что Россия в ходе предвыборной кампании стремилась «очернить» Байдена

Российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. Такое мнение содержится в распространенном 16 марта аппаратом директора национальной разведки США докладе, который приводит ТАСС.

По его оценкам, российское руководство предположительно санкционировало и проводило «операции по оказанию влияния, направленные на очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, а также на оказание поддержки бывшему президенту [Дональду] Трампу, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политического раскола в США». «В отличие от 2016 года мы не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов», — отмечают авторы доклада.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.

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Комментарии (4)

пазузу
сленг переводить не просто-" хочу баксов...много.." как-то так
Piter Russo
Ага, без России ничего не обошлось. Сначала к Капитолию людей сгоняли, потом из Капитолия выгоняли, а потом еще и травлю трампистов устроили, а затем еще и о проблемах с вакцинами рассказали, и сбои поставок модерны, пфайзера и астразенека в штатах. Просто кругом рука бензоколонки.
Лишь китайцы сидят и руки потирают хитро улыбаясь.. к чему бы это?
264733601
Они же сами кричали, что "чернота имеет значение"
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