Разведка США заявила, что Россия в ходе предвыборной кампании стремилась «очернить» Байдена

Российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. Такое мнение содержится в распространенном 16 марта аппаратом директора национальной разведки США докладе, который приводит ТАСС.



По его оценкам, российское руководство предположительно санкционировало и проводило «операции по оказанию влияния, направленные на очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, а также на оказание поддержки бывшему президенту [Дональду] Трампу, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политического раскола в США». «В отличие от 2016 года мы не зафиксировали настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов», — отмечают авторы доклада.

