Владимир Путин наградил орденом автора скандального петербургского закона о «наливайках»

Президент России Владимир Путин наградил депутата Заксобрания Петербурга Дениса Четырбока медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за активную законотворческую деятельность. Соответствующий указ главы государства был накануне опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, аналогичную награду получила депутат-единоросс Елена Киселева и руководитель отдела здравоохранения Приморского района Людмила Гайгалас. В число награжденных петербуржцев также попали глава Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова Анатолий Родионов (орден Александра Невского), ректор Санкт-Петербургского экономического университета Игорь Максимцев (орден дружбы).
Оперный певец Ильдар Абдразаков получил звание заслуженного артиста России, а завотделением НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Лейла Цечоева — заслуженного врача РФ.
Денис Четырбок — глава парламентской комиссии по законодательству, широкую известность он получил летом 2020 года как автор нашумевшего закона о «наливайках», согласно которому бары, торгующие алкоголем, должны иметь площадь обслуживания клиентов не менее 50 кв. метров. Позднее закон скорректировали, вернув ограничение до федеральных 20 кв. метров.