Смольный рассказал о бесплатном проезде для болельщиков на ЧМ Европы по футболу

В Смольном утверждают порядок бесплатного проезда для болельщиков, спортсменов и волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA, который пройдет в Петербурге в 2021 году. Соответствующий проект постановления правительства 16 марта представили на антикоррупционную экспертизу.



Болельщики смогут неограниченно в день проведения матча кататься на автобусах-шаттлах, которые будут действовать в период проведения спортивных соревнований, на трамваях, которые следуют по маршрутам №19 и 48, пользоваться метро и всеми маршрутами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении Петербурга и Ленобласти. Для этого им надо будет иметь при себе карту зрителя и билет на матч (либо транспортную карту болельщика).