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Смольный рассказал о бесплатном проезде для болельщиков на ЧМ Европы по футболу

В Смольном утверждают порядок бесплатного проезда для болельщиков, спортсменов и волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA, который пройдет в Петербурге в 2021 году. Соответствующий проект постановления правительства 16 марта представили на антикоррупционную экспертизу.

Болельщики смогут неограниченно в день проведения матча кататься на автобусах-шаттлах, которые будут действовать в период проведения спортивных соревнований, на трамваях, которые следуют по маршрутам №19 и 48, пользоваться метро и всеми маршрутами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении Петербурга и Ленобласти. Для этого им надо будет иметь при себе карту зрителя и билет на матч (либо транспортную карту болельщика).

Волонтеры, участники соревнований и аккредитованные журналисты смогут пользоваться бесплатным проездом с 10 мая по 14 июля 2021 года при наличии карты аккредитации и проездного билета аккредитованного лица.

Порядок предоставления проездного билета комитет по транспорту должен утвердить до 30 апреля.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
... бесплатно и без национальных флагов поедут.
SERGEY111
Смольный уже запел лазаря про третью волну коронавируса и тут же собирается запустить в Питер потенциально ковидные толпы болельщиков - просто прелестно .
korost
Бесплатный проезд за чей счет?
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