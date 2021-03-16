Защитника «Зенита» Деяна Ловрена экс-директор загребского «Динамо» назвал соучастником в деле о коррупции

Бывший спортивный директор загребского «Динамо» Здравко Мамич, приговорённый к 6 годам и 5 месяцам за коррупцию, назвал своими соучастниками полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича и защитника «Зенита» Деяна Ловрена. Как сообщает 16 марта сайт 24sata.hr, футболисты были промежуточным звеном при переводе средств бюджета футбольной команды на счета самого Мамича и его брата.



«Я брал деньги у «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича всё ещё есть несколько миллионов евро на счёте, который мы вместе использовали на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: «Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги»», — приводит сайт слова Мамича.