В Самаре 11-летний школьник напал с ножом на одноклассника. СК возбудил дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения 11-летнего школьника с ножом на одноклассника в Самаре.



Как сообщили 16 марта в региональном управлении СКР, конфликт между двумя 11-летними мальчиками произошёл в дневное время в одной из школ Октябрьского района города Самары. По предварительным данным, один из учащихся нанёс удар ножом в область лопатки своему однокласснику. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу.



В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины ему предшествующие. В ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц, допустивших подобное ЧП в школе, уточнили в Следственном комитете.

