ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате. Иностранные участники «активно выражают заинтересованность»

Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня 2021 года в очном формате, но с использованием современных цифровых технологий. Об этом 16 марта сообщил Фонд «Росконгресс» по итогам заседания организационного комитета.
«Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах. Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
При этом в целях обеспечения безопасности участников должен быть организован контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров. Проработкой комплекса мер эпидемиологической безопасности займется рабочая группа оргкомитета во главе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Будет расширена инфраструктура по организации доступа участников на площадку. Также планируется оборудовать системы вентиляции КВЦ «Экспофорум» специальными устройствами обеззараживания, сообщили в оргкомитете.