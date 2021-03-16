ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате. Иностранные участники «активно выражают заинтересованность»

Петербургский международный экономический форум пройдет 2–5 июня 2021 года в очном формате, но с использованием современных цифровых технологий. Об этом 16 марта сообщил Фонд «Росконгресс» по итогам заседания организационного комитета.



«Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах. Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.