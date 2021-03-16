Газета El Pais раскрыла принципы действия планируемого в ЕС прививочного сертификата

Привитые российской или китайской вакциной европейцы смогут въезжать в те страны ЕС, где также признают эти вакцины. Об этом сообщает 16 марта газета El Pais со ссылкой на проект постановления, который будет рассмотрен на заседании Еврокомиссии завтра, 17 марта.

Как отмечает РИА Новости, сертификат даст право передвигаться внутри ЕС без ограничений тем, кто привился вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам EMA. Документ получат и лица, которые получили прививку препаратом, разрешённым к использованию на национальном уровне, как в случае со «Спутником V» и китайской вакциной Sinopharm в Венгрии и Словакии, однако пускать с таким паспортом вакцинации будут только те страны, где эта вакцина тоже одобрена.