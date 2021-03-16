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Газета El Pais раскрыла принципы действия планируемого в ЕС прививочного сертификата

Привитые российской или китайской вакциной европейцы смогут въезжать в те страны ЕС, где также признают эти вакцины. Об этом сообщает 16 марта газета El Pais со ссылкой на проект постановления, который будет рассмотрен на заседании Еврокомиссии завтра, 17 марта.

Как отмечает РИА Новости, сертификат даст право передвигаться внутри ЕС без ограничений тем, кто привился вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам EMA. Документ получат и лица, которые получили прививку препаратом, разрешённым к использованию на национальном уровне, как в случае со «Спутником V» и китайской вакциной Sinopharm в Венгрии и Словакии, однако пускать с таким паспортом вакцинации будут только те страны, где эта вакцина тоже одобрена.

Власти ЕС, согласно данным Pais, будут выдавать сертификаты о прививке, о результатах теста и о том, что человек уже переболел коронавирусом. Они будут бесплатными, в электронном и бумажном виде.

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Комментарии (3)

Guest1234
Ссылка на статью вот: https://elpais.com/sociedad/2021-03-16/gratuito-bilingue-y-con-un-codigo-de-barras-asi-es-el-pasaporte-de-vacunacion-que-proyecta-la-ue.html

Почитайте сами, гугл прекрасно переводит. Фонтанка несколько сместила акценты.
Там сказано: "В предварительном тексте постановления четко указано, что свидетельство «не должно быть условием для осуществления свободы передвижения». В нем уточняется, что «это постановление не может быть истолковано как устанавливающее обязательство или право на вакцинацию». В документе Комиссии указывается, что люди, которые не смогли или не хотели пройти вакцинацию, должны пользоваться той же свободой передвижения, что и вакцинированные, «при условии, если необходимо, обязательных тестов или карантина / самоизоляции».
.....
Общепризнанная цель - облегчить свободное передвижение летом и тем самым спасти туристическую кампанию в этом году."
Чёрт Опасный
Не проще ли татуировку на руке?
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