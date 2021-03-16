СМИ: Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб мог работать на «Радио Свобода»

Задержанный в Крыму предполагаемый сотрудник украинских спецслужб, собиравший данные о местах массового пребывания людей и объектах жизнеобеспечения республики, работал на «Крым.Реалии» (один из проектов признанной в России иноагентом медиакорпорации «Радио Свобода»). Об этом со ссылкой на осведомлённый источник 16 марта сообщает «Интерфакс».



Официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.



Напомним, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий пресекли на территории Республики Крым разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ. По версии следствия, мужчина занимался фото- и видеофиксацией местности, а также интересовался местами массового скопления людей в Крыму. В машине у предполагаемого агента украинских спецслужб обнаружили «предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства».

