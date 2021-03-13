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«Зенит» разгромил «Ахмат». Караваев забил супергол

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». Встреча прошла в субботу, 13 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыл мощный удар Вячеслава Караваева (51) с дальней дистанции.

Дальше забивали Сердар Азмун (65), Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).

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Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате. На счету сине-бело-голубых 45 очков. У идущего вторым ЦСКА — 40 очков, у «Спартака» на третьей строчке — 38 очков и игра в запасе.

Следующий матч петербургский клуб проведет в Москве 17 марта, как раз против ЦСКА.

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