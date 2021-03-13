Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». Встреча прошла в субботу, 13 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.
Счет открыл мощный удар Вячеслава Караваева (51) с дальней дистанции.
Что за голешник положил Караваев 😱— Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021
Просто царский выстрел метров с 30 💥💥💥https://t.co/y8TRrbIqsp pic.twitter.com/4MU321pXHl
Дальше забивали Сердар Азмун (65), Артем Дзюба (74) и Андрей Мостовой (80).
Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате. На счету сине-бело-голубых 45 очков. У идущего вторым ЦСКА — 40 очков, у «Спартака» на третьей строчке — 38 очков и игра в запасе.
Следующий матч петербургский клуб проведет в Москве 17 марта, как раз против ЦСКА.