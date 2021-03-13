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Команда «Зенита» 2004 года рождения выиграла 16-й матч подряд в Юношеской футбольной лиге

Две победы над ЦСКА в один день одержали две молодежные команды футбольного клуба «Зенит» в субботу, 13 марта, в Петербурге.

«Зенит» 2004 года рождения обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в ЮФЛ-2. Эта победа для коллектива стала 16-й подряд: с 48 очками команда единолично лидирует в турнирной таблице с 6 очками отрыва и матчем в запасе.

«Зенит» 2003 г. р. разгромил армейцев 7:0. Благодаря этой победе сине-бело-голубые вышли на чистое первое место в ЮФЛ-1. У команды на 3 очка больше, чем у идущего вторым «Краснодара», и одна игра в запасе.

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