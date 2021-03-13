В Ставропольском крае самолёт АН-2 вынужденно сел в поле

Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле Ставропольского края из-за снижения уровня масла в двигателе. Об этом 13 марта сообщает Южная транспортная прокуратура.



«В субботу самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин Волгоградской области совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе», — говорится в сообщении.



На борту находились два члена экипажа, повреждений воздушного судна и жертв нет.

