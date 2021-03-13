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В Петербурге принципиальность довела покупателя в «Дикси» до полной обнажёнки. На видео пришлось многое заглушать и замазывать

Мужчина со спущенными штанами разбавил субботнюю суету в продуктовом магазине в Красносельском районе Петербурга. Причиной обнажения стала попытка спасти репутацию.

Видео из магазина 13 марта было опубликовано в соцсетях. По словам очевидцев, сцена была запечатлена в «Дикси» на Театральной улице в Красном Селе. По данным ГУ МВД, вызов в магазин поступил днём, примерно в половине первого. Герой ролика показал себя во всей красе, стоя у линии касс. Его пятую точку разглядеть могли все, кто в магазин заходил, всё остальное для обозрения досталось стоящим в очередях покупателям.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / telegram

По словам автора ролика, причиной оголения стало подозрение — якобы мужчина пытался выйти из магазина, не заплатив за алкоголь.

В полиции добавили, что порыв был искренним и гражданин действительно ничего не крал. Его доставили в отдел и составили протокол по мелкому хулиганству.

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Комментарии (2)

Mafioza
Покупатель?больше похоже на пип-шоу дружка воришки,которому удалось сбежать(почти без последствий:)с бутылкой,а этому пришлось раздеваться-пардон,отдуваться за двоих.
syshsun
По-мелкому,это до 12 см.
Если длиньше,то и хули-ганство совсем другое.
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