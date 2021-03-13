Мужчина со спущенными штанами разбавил субботнюю суету в продуктовом магазине в Красносельском районе Петербурга. Причиной обнажения стала попытка спасти репутацию.
Видео из магазина 13 марта было опубликовано в соцсетях. По словам очевидцев, сцена была запечатлена в «Дикси» на Театральной улице в Красном Селе. По данным ГУ МВД, вызов в магазин поступил днём, примерно в половине первого. Герой ролика показал себя во всей красе, стоя у линии касс. Его пятую точку разглядеть могли все, кто в магазин заходил, всё остальное для обозрения досталось стоящим в очередях покупателям.
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По словам автора ролика, причиной оголения стало подозрение — якобы мужчина пытался выйти из магазина, не заплатив за алкоголь.
В полиции добавили, что порыв был искренним и гражданин действительно ничего не крал. Его доставили в отдел и составили протокол по мелкому хулиганству.