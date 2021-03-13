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После лобового столкновения на трассе под Петербургом пострадали трое детей

KIA с женщиной за рулем оказалась на встречной полосе трассы на Приозерск под Петербургом утром 13 марта. В салоне было трое школьников.

Столкновение, сообщают очевидцы, произошло между поселками Скотное и Кавголово около 11 утра. По данным ГУ МВД региона, за рулем KIA была 33-летняя женщина, а в салоне трое детей. Она не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где врезалась в грузовой «Мерседес». Пострадала водитель, у нее травмы средней степени тяжести. В таком же состоянии 10-летний ребенок. Еще двое, им по девять лет, получили легкие травмы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем грузового автомобиля был 34-летний мужчина. По предварительным данным, он не пострадал.

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Комментарии (2)

Alex000
Жалко только водителя грузовика - ему теперь на ровном месте таскаться по разным разбирательствам.
Там не простое место, узкая дорога, спуски, подъемы... Детей очень жалко. Наверно в зубровник ехали.
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