После лобового столкновения на трассе под Петербургом пострадали трое детей

KIA с женщиной за рулем оказалась на встречной полосе трассы на Приозерск под Петербургом утром 13 марта. В салоне было трое школьников.



Столкновение, сообщают очевидцы, произошло между поселками Скотное и Кавголово около 11 утра. По данным ГУ МВД региона, за рулем KIA была 33-летняя женщина, а в салоне трое детей. Она не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где врезалась в грузовой «Мерседес». Пострадала водитель, у нее травмы средней степени тяжести. В таком же состоянии 10-летний ребенок. Еще двое, им по девять лет, получили легкие травмы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.