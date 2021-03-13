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В Карачаево-Черкесии в пункте выдачи товаров интернет-магазина произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в пункте выдачи товаров интернет-магазина города Усть-Джегут в Карачаево-Черкесии 13 марта. Пострадали пять человек, которые получили ожоги до 70 процентов тела.

Как сообщает республиканское МВД, ЧП произошло в 11:18 по московскому времени в здании по улице Курортной. Вслед за взрывом газа начался пожар.

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Два пострадавших при взрыве человека находятся в реанимации, троих перевезут в ожоговый центр в Махачкалу, рассказали в министерстве здравоохранения республики ТАСС.

«Основная проблема — это ожоги кожных покровов, у всех ожоги лица от 10 до 70%. В течение буквально часа, уже договорились, троих везут в Махачкалу в ожоговый центр в машинах скорой помощи в сопровождении врачей-реаниматологов. Двое остаются в реанимации республиканской больницы, у них степень [ожогов] невысокая», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет. МВД и прокуратура республики выясняют причины происшествия.

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Комментарии (1)

07A
Дай бог им здоровья! А что, ФБК деньги перечислил? Нет? Ну как обычно, из своего кармана не вытянуть!
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