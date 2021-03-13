Взрыв газа произошел в пункте выдачи товаров интернет-магазина города Усть-Джегут в Карачаево-Черкесии 13 марта. Пострадали пять человек, которые получили ожоги до 70 процентов тела.



Как сообщает республиканское МВД, ЧП произошло в 11:18 по московскому времени в здании по улице Курортной. Вслед за взрывом газа начался пожар.