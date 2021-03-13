«Чтобы не было как в Донбассе». Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму

Решение провести референдум о воссоединении с Россией в Крыму было принято, чтобы в республике не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе, заявил российский президент Владимир Путин.



«Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — говорит глава государства в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого показал телеканал «Россия 24» 13 марта.