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«Чтобы не было как в Донбассе». Путин рассказал, как принималось решение о референдуме в Крыму

Решение провести референдум о воссоединении с Россией в Крыму было принято, чтобы в республике не повторилось то, что сегодня наблюдается в Донбассе, заявил российский президент Владимир Путин.

«Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — говорит глава государства в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого показал телеканал «Россия 24» 13 марта.

По словам президента, конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить своё мнение, как они хотят жить дальше.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. В ходе референдума за воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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Комментарии (2)

bluxer
Такое недоразумение, как Украина, рано или поздно прекратится, поэтому неважно, что она там считает.
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