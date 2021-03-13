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С балкона на Воскова снимали нервного петербуржца. Часть пути вниз он преодолел сползая по фасаду

Неадекватный житель Петербурга устроил представление на улице Воскова. Судя по дерганным движениям и выкрикам невпопад, действовать его вынудили наркотики.

Видео с «танцами» молодого человека в редакцию «Фонтанки« прислали читатели 13 марта. Снято оно было накануне около семи вечера у дома 27 по улице Воскова. Первая часть представления проходила под руководством прохожих, герой ролика сползал с балкона третьего этажа на второй. В последний момент он сорвался, но приземлился удачно. Он был готов ползти и дальше, но наблюдатели настойчиво просили воздержаться. Когда приехала полиция, мужчина о чем-то умолял и глядя на сотрудников говорил что хочет «еще других».

автор видео читатель «Фонтанки» Юрий

К балкону приставили лестницу, наверх полезли спасатели. Первой реакцией неадеквата было перелезть через перила, но мужчину убедили, что сотрудник МЧС «свой». На балконе его скрутили и с дополнительной помощью полицейского кое-как спустили вниз. В ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что горожанина передали медикам. Документов при нем не было.

автор фото читатель «Фонтанки» Юрий
автор фото читатель «Фонтанки» Юрий
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автор фото читатель «Фонтанки» Юрий
автор фото читатель «Фонтанки» Юрий

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Комментарии (2)

footballer13
"Вот работа у людей" - лучший комментарий.
kоt-obormot
Никак Смуров к нам на экскурсию приехал.
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