Неадекватный житель Петербурга устроил представление на улице Воскова. Судя по дерганным движениям и выкрикам невпопад, действовать его вынудили наркотики.
Видео с «танцами» молодого человека в редакцию «Фонтанки« прислали читатели 13 марта. Снято оно было накануне около семи вечера у дома 27 по улице Воскова. Первая часть представления проходила под руководством прохожих, герой ролика сползал с балкона третьего этажа на второй. В последний момент он сорвался, но приземлился удачно. Он был готов ползти и дальше, но наблюдатели настойчиво просили воздержаться. Когда приехала полиция, мужчина о чем-то умолял и глядя на сотрудников говорил что хочет «еще других».
автор видео читатель «Фонтанки» Юрий
К балкону приставили лестницу, наверх полезли спасатели. Первой реакцией неадеквата было перелезть через перила, но мужчину убедили, что сотрудник МЧС «свой». На балконе его скрутили и с дополнительной помощью полицейского кое-как спустили вниз. В ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что горожанина передали медикам. Документов при нем не было.