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С производства под Пушкином к адресату не доехали чайники. Груз на миллион осел в Москве

Больше шести тысяч электрических чайников должны были доехать из Петербурга в Подольск, но груз потерялся вместе с водителем. Машину объявили в розыск.

Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, с заявлением о пропаже груза, водителя и машины накануне обратился директор по логистике компании, которая производит чайники. Несколько дней назад в «Газель» на Промышленной улице в Пушкине загрузили 6 008 чайников, водитель повез их в Подольск. Вскоре он перестал выходить на связь, техника до покупателя не доехала. Накануне стало известно, что водитель опустошил кузов в промзоне Домодедово.

Автомобиль объявлен в розыск. Чайники стоили компании чуть меньше миллиона. Примерно по 150 рублей за штуку.

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Комментарии (1)

260551481
Интересно, как скоро начнут пропадать автомобили с продуктами...
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