С производства под Пушкином к адресату не доехали чайники. Груз на миллион осел в Москве

Больше шести тысяч электрических чайников должны были доехать из Петербурга в Подольск, но груз потерялся вместе с водителем. Машину объявили в розыск.



Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, с заявлением о пропаже груза, водителя и машины накануне обратился директор по логистике компании, которая производит чайники. Несколько дней назад в «Газель» на Промышленной улице в Пушкине загрузили 6 008 чайников, водитель повез их в Подольск. Вскоре он перестал выходить на связь, техника до покупателя не доехала. Накануне стало известно, что водитель опустошил кузов в промзоне Домодедово.