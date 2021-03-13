В кино покажут американский триллер Ильи Найшуллера со звездой «Лучше звоните Солу» в главной роли

С 18 марта в кино начнут показывать «Никто» — новую работу Ильи Найшуллера, режиссера дерзкого, открытого экспериментам. Славу ему принес радикальный боевик «Хардкор» и клип группы «Ленинград» «Кольщик» (тот, в котором действие раскручивается задом наперед). «Никто» — первая его большая работа в американском кино, с участием студий-мейджоров и звезд первого ранга.
Звезда сериалов «Фарго», «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк играет обывателя с непростым прошлым — когда-то он был членом мафиозного клана, а теперь решил начать жизнь тихого обывателя. Но старые коллеги его в покое не оставляют.
Кроме Оденкёрка, в «Никто» снялись «док» из «Назад, в будущее» Кристофер Ллойд, датская дива Конни Нильсен, а крестного отца мафии сыграл Алексей Серебряков. В общем, есть повод гордиться если не успехом, то, во всяком случае, заметной работой соотечественника на высоком уровне.
18+
Иван Чувиляев