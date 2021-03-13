«Снега больше не будет»: польский фильм покажет необычные последствия Чернобыля

С 18 марта в прокате — «Снега больше не будет», новая работа одного из самых незаурядных авторов современного польского кино, Малгожаты Шумовской. В этом году он представляет Польшу среди номинантов на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке — и имеет очень хорошие шансы победить.
Как и в прошлом фильме Шумовской, «Лице», победившем на Берлинском фестивале, здесь показано столкновение смешного обывателя со сверхъестественным. Главный герой — родившийся в Чернобыле мужчина, который работает массажистом в благополучном пригороде Варшавы. Только массажист он необычный — его сеансы буквально творят чудеса и избавляют клиентов от всех страданий.
Главную роль сыграл Алек Утгофф, живущий в Британии актер русского происхождения, которого прославила роль в последнем сезоне «Очень странных дел»: и здесь он показывает, что способен играть самые сложные роли, построенные не на словах и эмоциях, а на полутонах и мельчайших движениях.
18+
Иван Чувиляев