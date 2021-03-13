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Бенедикт Камбербэтч сыграет в шпионские игры в СССР

С 18 марта в кинотеатрах начнут показывать «Игры шпионов» — эффектный и стильный британский триллер о противостоянии разведок во время холодной войны.

Фото: wnfilms.ru/
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Основана лента на истории советского разведчика Олега Пеньковского, который сдал Ми-6 особо секретную информацию о вооружении и планах русских политиков. Самого Пеньковского сыграл Мераб Нинидзе, один из немногих успешных в англоязычном кино русских актеров. Его партнера, бизнесмена Гревилла Винна — Бенедикт Камбербэтч. Жену Винна — самая значительная и многогранная актриса современного британского кино Джесси Бакли, звезда «Фарго», «Войны и мира» и «Чернобыля». Агента ЦРУ Эмили Донован, которая вела всю операцию, сыграла Рэйчэл Броснахэн — «Миссис Мейзел». Кроме Нинидзе, в фильме снялся еще один успешный на Западе русский актер — Кирилл Пирогов, которому досталась роль советского спецслужбиста.

Фото: wnfilms.ru/
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16+

Иван Чувиляев

Фото: wnfilms.ru/
Фото: wnfilms.ru/

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