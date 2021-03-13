Вопрос задала британский ученый-космолог, почетный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок. «Одна из причин, почему я стала ученым-космологом, — человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» — спросила королеву Адерин-Покок.

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о своей встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, который посетил Лондон в 1961 году. Ее величество приняла участие в научном форуме, который проходил в онлайн-формате. Выдержки распространил Букингемский дворец 13 марта.

«Русским, — не задумываясь, ответила Елизавета II. — Он не говорил по-английски». «Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым [космонавтом], делал его особенно очаровательным», — сказала королева,



Она добавила, что страшно быть первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится твое путешествие. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», — отметила Елизавета II.



Визит Гагарина в Великобританию состоялся 11–15 июля 1961 года. В рамках поездки он встретился с рядом британских общественных и политических деятелей, в том числе с занимавшим на тот момент пост премьер-министра консерватором Гарольдом Макмилланом, а также присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II, которая даже сфотографировалась с ним на память.

