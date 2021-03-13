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В Калининском районе нашли «резиновые квартиры» с мигрантами. Полсотни иностранцев доставлены в полицию

Полиция провела рейд в жилых домах Калининского района. Как сообщила 13 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами.

Всего участковые уполномоченные проверили более 4 тысяч квартир. Законность аренды 102 помещений вызвала сомнения у полицейских. Так, в одной из квартир дома 32 и дома 17 по проспекту Науки фиктивно ставили иностранных граждан на миграционный учет.

Возбуждены уголовные дела по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). В настоящее время проводится проверка.

53 иностранных гражданина были доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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Комментарии (1)

Riptide
Сдачей "резиновых" квартир занимались Леди в резиновых легинсах, не?
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