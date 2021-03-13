В Петербурге подруге фон Мессинг предъявили отмывание. Вне закона оказалась квартира сына

Обвиняемая в обналичивании более 100 млн рублей Елена Голубева получила новый состав — легализацию в особо крупном размере. Якобы квартиру сыну в Петербурге она купила на преступные деньги.



Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, дело об отмывании было возбуждено два дня назад. В июле 2019 года Голубева за 7 с небольшим миллионов купила квартиру в Манежном переулке и оформила ее на сына. По версии следствия, деньги в Депозитарный центр она принесла обнальные.

Голубева по делу об обналичивании ограничена только в определенных действиях. Как считает следствие, она, Елена Бахтыева и Полина Клочкова работали вместе и за два года обернули больше 100 миллионов рублей. Брали по 13 процентов, доход обвиняемых в материалах дела — 13,2 млн.