Офис «ВКонтакте» «минировали» предупредительно. Проветриться пришлось нескольким десяткам сотрудников

Сообщения об угрозе взрыва получили сотрудники соцсети в Петербурге. Их предупредили заранее.



Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, сообщение на электронную почту сервисной службы офиса «ВКонтакте» поступило два дня назад. Отправитель утверждал, что башня Дома Зингера на Невском взлетит на воздух в 11 вечера 12 марта. Служба безопасности бизнес-центра, а затем и полиция с собаками проверили здание. Из офиса эвакуировали 40 человек.

Сообщение пришло с привязкой к странице в соцсети. В прошлом месяце владелец требовал вернуть оплату наличными и отчего-то ополчился против одного из операторов сотовой связи. Представлен аккаунт как 52-летняя Елена. Она подписана на «базу кидал» и «пранк бот». Полиция запросила у администраторов соцсети регистрационные данные аккаунта.