Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров

Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Они перечислены в проекте постановления правительства, размещенном на сайте. Первой на это обратила внимание «Российская газета».



Размер выплат зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Минтруд ранее предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, поскольку рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106%, следует из проекта постановления.