Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров

Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Они перечислены в проекте постановления правительства, размещенном на сайте. Первой на это обратила внимание «Российская газета».
Размер выплат зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Минтруд ранее предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, поскольку рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106%, следует из проекта постановления.
В расчете доплаты участвуют и другие показатели, например, суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года.
На 1 января 2021 года доплату к пенсии получали 38 тыс. пенсионеров-летчиков. Ее средний размер составил 7 468 руб. Численность пенсионеров-шахтеров, получающих доплату, составила 52,8 тыс. человек. Средний размер — 3 486 руб.
Ранее Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии. С 1 апреля их могут поднять на 3,4%.