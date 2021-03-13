В Петербург пришли весенние дожди. Столбик термометра поднялся до +3 градусов

В Петербурге случилось долгожданное потепление 13 марта. Температура к утру достигла 3 градусов по Цельсию. При этом из-за высокой влажности (89%) ощущается такая погода как -3, сообщает сервис «Яндекс.Погода». На севере города идет дождь. Но южные районы он обойдет стороной.



ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что днем местами возможен мокрый снег с дождем, а также в отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, атмосферное давление будет повышаться.