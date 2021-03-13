Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования», — сказал министр 13 марта РИА Новости .

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство разрешило провести клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща.

Он уточнил, что это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с соответствующим федеральным законом. Разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.

«Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», — добавил Мурашко.