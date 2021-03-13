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Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство разрешило провести клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования», — сказал министр 13 марта РИА Новости.

Он уточнил, что это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с соответствующим федеральным законом. Разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.

«Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», — добавил Мурашко.

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Комментарии (3)

Андрей К._5e4ce28835681
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.

До клиники еще ох как далеко.
Riptide
хорошо, если это всё будет доступно широкому кругу граждан ...
А пока на ум приходит митинг во дворе у профессора Преображенского:
/* Митинг во славу науки. Стихи о прекрасном будущем */
― Быть может, на долгие века запомнит человечество это наследие доставшееся науке от эпохи военного коммунизма.
Пусть из этих живущих отдельной жизнью желёз будут созданы особые рабочие станки специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей!
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