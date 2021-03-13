Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда Джорджа

Город Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов за урегулирование гражданского иска родственников погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает 12 марта РИА Новости. Решение принято единогласно на закрытом заседании городского совета в пятницу.
Семья Флойда подала федеральный иск против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда. В частности, родственники заявляли, что к гибели афроамериканца привели, в том числе, упущения в том, как обучают полицейских. В случае рассмотрения иска в суде присяжных городу грозили потенциально намного большие штрафы, чем сумма, за которую урегулирован иск.
25 мая 2020 года в Сети было опубликовано первое видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В итоге мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности. Власти города после произошедшего решили распустить полицию.